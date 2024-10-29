В Сумах раздался взрыв, область атакуют "Шахеды"
Вечером 29 октября в Сумах прогремел взрыв. В это время в регионе была объявлена воздушная тревога.
Вечером российская армия снова запустила по Украине "Шахеды". Призываем не игнорировать тревогу и в случае объявления угрозы немедленно направляться в укрытие.
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Взрыв в Сумах
В 23:01 журналисты Суспильного сообщили, что в Сумах был слышен звук взрыва.
Отметим, что тревога в Сумской области продолжается уже более 3 часов – с 20:07. За час до взрывов Воздушные силы писали о движении части ударных БпЛА через Сумскую область в направлении Полтавщины.
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Заметим, что Сумщина становится целью россиян ежедневно. За прошедшие сутки, около полуночи, в Сумах также раздавались взрывы. Кроме тревоги из-за "Шахеды", там сохранялась угроза ударов авиационными средствами поражения. А уже утром город атаковали КАБами.
Поліція Сумської області розповіла, що тільки за минулу добу Росія завдала по Сумській області 212 ударів. Під атакою були 30 населених пунктів регіону.