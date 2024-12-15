Россия продолжает обстреливать Сумскую область. Вечером 15 декабря в регионе объявили баллистическую угрозу.

В 16:37 в Сумах прогремел взрыв. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на своих корреспондентов в городе.

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Что известно о взрыве в Сумах

В 16:32 часть областей Украины всколыхнула волна воздушных тревог.

Угроза применения баллистического вооружения в областях, где объявлена ​​тревога,

– предупреждали в Воздушных силах.

Уже через несколько минут начался обстрел баллистическим вооружением Сумщины.

Позже мониторинговые каналы предупредили о повторном выходе баллистики с северо-востока по области, однако цели не зафиксировали.

Жителей Сумщины и других регионов, где раздается тревога, призвали находиться в укрытиях к отбоям.

Где объявлена ​​тревога: смотрите на карте

Напомним, что Силы ПВО во время российской атаки "Шахедами" 15 декабря сбили над регионом 21 вражеский БпЛА. В ОВА также рассказали, что всего с начала 2024 сумские зенитчики уничтожили 699 российских дронов.