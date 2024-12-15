О 16:37 у Сумах пролунав вибух. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на своїх кореспондентів у місті.

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Що відомо про вибух у Сумах

О 16:32 частину областей України сколихнула хвиля повітряних тривог.

Загроза застосування балістичного озброєння в областях, де оголошена тривога,

– попереджали у Повітряних силах.

Уже за декілька хвилин почався обстріл балістичним озброєнням Сумщини.

Згодом моніторингові канали попередили про повторний вихід балістики із північного сходу по області, однак цілей не зафіксували.

Мешканців Сумщини та інших регіонів, де лунає тривога, закликали перебувати в укриттях до відбоїв.

Де оголошено тривогу: дивіться на карті