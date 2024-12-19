Днем в четверг, 19 декабря, в Сумах прогремел взрыв. В это время в области была объявлена воздушная тревога.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Суспильне. Отмечаем, что во время воздушной тревоги важно не пренебрегать безопасностью и находиться в укрытиях гражданской защиты.

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Россияне атаковали Сумы

По словам корреспондентов Суспильного, взрыв в Сумах прогремел около 16:29. Буквально за минуту до этого, в 16:28, воздушные силы ВСУ написали о скоростной цели в направлении города.

Следует отметить, что воздушная тревога в Сумской области продолжается с 13:18.

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К слову, днем ​​ранее, 18 декабря, российская оккупационная армия также атаковала Сумскую область. Тогда под вражеским ракетным ударом оказались Ромны, где в результате атаки были повреждены 9 жилых домов. К счастью, по предварительным данным, пострадавших нет.