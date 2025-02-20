В Сумах прогремел взрыв

В четверг, 20 января, россияне снова атаковали Сумы. В городе слышали взрыв.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Суспильне. Призываем не игнорировать угрозу и немедленно направляться в укрытие.

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Что известно о взрывах в Сумах

Так, взрывы в Сумах прогремели примерно в 18:17, сообщают журналисты.

В это время в Сумской области была объявлена воздушная тревога – сирены включили еще в 16:56. За несколько минут до взрывов местные СМИ сообщили о БпЛА в направлении города.

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Отметим, вечером также взрыв слышали в Одессе. По данным СМИ, причиной был подрыв автомобиля в городе. В полиции отметили, что в результате детонации неизвестного предмета, повреждены три автомобиля. Никто не пострадал.