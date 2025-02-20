Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Суспільне. Закликаємо не ігнорувати загрозу та негайно прямувати в укриття.

Дивіться також Від доріг до фортифікацій: куди йдуть сотні мільярдів на будівництво під час війни – аналіз

Що відомо про вибухи у Сумах

Так, вибухи у Сумах пролунали приблизно о 18:17, повідомляють журналісти.

У цей час у Сумській області була оголошена повітряна тривога – сирени увімкнули ще о 16:56. За кілька хвилин до вибухів місцеві телеграм-канали повідомили про БпЛА у напрямку міста.

До слова, оперативно про тривоги, загрозу ударних БпЛА для всіх областей, вибухи, а також наслідки російських атак читайте в нашому телеграм-каналі.

Зазначимо, ввечері також вибух чули в Одесі. За данними ЗМІ, причиною був підрив автомобіля у місті. У поліції зазначили, що унаслідок детонації невідомого предмету, пошкоджено три автівки. Ніхто не постраждав.