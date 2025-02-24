В Сумах прогремел взрыв, есть раненые

Днем 24 февраля сумчане слышали взрыв. 24 Канал расскажет, что известно об этом.

В годовщину полномасштабного вторжения Россия продолжает террор. В ночь на 24 февраля взрывы раздавались в Черкассах и Харькове, утром враг снова обстрелял Харьков.

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Что известно о взрыве в Сумах днем 24 февраля

О том, что в городе громко, сообщили корреспонденты Суспильного в 16:08.

Тревогу в области объявили в 14:00.

Воздушные силы предупреждали об активности вражеской тактической авиации на восточном направлении и угрозе применения авиационных средств поражения для прифронтовых областей.

Мониторинговые каналы сообщили, что на Сумы мог лететь беспилотник типа "Молния". Позже эти данные подтвердили представители власти.

Исполняющий обязанности городского головы Артем Кобзарь сообщил Суспильному, что в результате атаки БПЛА по Сумах ранены два человека.

Где сейчас тревога в Украине: что видно на интерактивной карте

На момент публикации новости тревога охватила все восточные регионы, часть центральных и южных.

Не пренебрегайте сигналом тревоги, пройдите в укрытие!