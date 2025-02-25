В Сумах прогремела серия взрывов

Россия продолжает терроризировать мирные города Украины. Утром 25 февраля в Сумах прогремел взрыв.

Сообщает 24 Канал со ссылкой на Суспильное.

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Что известно о взрывах в Сумах

Около 10:30 корреспонденты Суспильного сообщили, что слышали звук взрыва в Сумах. Уже через 7 минут появилась информация о повторных взрывах в городе.

В Сумах снова был слышен звук взрыва,

– говорится в сообщении.

Заметим, что пока отсутствует какая-либо официальная информация о причинах и последствиях взрывов. Однако добавим, что в 10:03 Воздушные силы предупреждали об активности вражеской тактической авиации на восточном направлении.

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Напомним, что в ночь на 25 февраля российские "Шахеды" атаковали Сумы. Впоследствии стало известно, что враг ударил по гражданской инфраструктуре города, пострадал человек.