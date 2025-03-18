Российские оккупанты в очередной раз терроризируют украинские города. Так, вечером 18 марта в Сумах прогремел взрыв.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Суспильне.

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Взрыв в Сумах

Кстати, оперативно про тревоги, ракетную опасность, угрозу ударных БПЛА для всех областей, взрывы, а также последствия российских атак читайте в нашем телеграме.

Отметим, что журналисты сообщили, что в Сумах громко в 20:56. Так, там прогремел взрыв.

Перед этим в Воздушных силах информировали о вражеских БПЛА на севере Сумской области. Заметим, что в 20:56 в ВС также писали о пусках управляемых авиационных бомб тактической авиацией на Сумщину.

Пока местные власти не комментировали взрывы. Поэтому, по состоянию на сейчас более подробной информации о взрывах в Сумах нет.

24 Канал призывает находиться в безопасных местах до отбоя воздушной тревоги, не пренебрегайте собственной безопасностью.