В Сумах прогремел взрыв

Днем в пятницу, 21 марта, в Сумах было шумно. Да, там прогремел взрыв.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Суспильне.

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Взрыв в Сумах

Кстати, оперативно о тревогах, ракетную опасность, угрозу ударных БпЛА для всех областей, взрывы, а также последствия российских атак читайте в нашем телеграмме.

Отметим, что в Сумской области тревогу объявили в 12:01. Буквально через минуту стало известным, что в Сумах был слышен взрыв.

Добавим, что в Воздушных силах жителей региона проинформировали об опасности.

"Ракетная опасность на Сумщине и Полтавщине!", – написали в ВС.

Сейчас местные власти не комментировали взрывы в Сумах. Отметим, что по состоянию на 12:12 в регионе все еще продолжается воздушная тревога.

24 Канал призывает находиться в безопасных местах до отбоя воздушной тревоги, не пренебрегайте собственной безопасностью.

Напомним, в ночь на 21 марта враг атаковал Украину 214-ю ударными БпЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами различных типов. Подтверждено сбитие 114 беспилотников на юге, севере и в центре страны.