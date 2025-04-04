В Сумах раздалась серия взрывов

Россияне регулярно атакуют приграничные области с помощью управляемых авиационных бомб. На этот раз под ударом оказалась Сумская область, в городе прогремели взрывы.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на корреспондентов Суспильного.

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Что известно о взрывах в Сумах

Воздушная тревога на территории Сумской области была объявлена ​​ориентировочно в 14:54. Воздушные силы незадолго после этого сообщили о пусках управляемых авиационных бомб вражеской тактической авиации в сторону региона. Уже в 15:14 появились сообщения о взрывах.

В Сумах был слышен звук взрыва,

– говорится в сообщении.

Ни городской голова, ни областная военная администрация не комментировали соответствующую информацию.

Обновлено. В 15:28 в Сумах было громко во второй раз.

Кстати, оперативно о тревогах, ракетной опасности, угрозе ударных БПЛА для всех областей, взрывах, а также последствиях российских атак читайте в нашем телеграме.

К слову, напомним, в эту ночь российские войска также атаковали беспилотниками Черниговскую область. Под ударом вражеских "Шахедов" оказался ж/д вокзал в городе Семеновка. Там была повреждена крыша здания, а также выбиты окна.