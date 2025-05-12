В Сумах прогремел взрыв

В Сумах слышали взрыв. В области продолжается воздушная тревога на фоне активности тактической авиации России.

В 09:00 Воздушные силы предупредили об угрозе применения авиационных средств поражения для прифронтовых областей. В Сумской области была объявлена ​​тревога, передает 24 Канал.

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Взрыв в Сумах

Около 12:43 в Сумах раздался взрыв. Ранее военные заявляли о пусках противником управляемых авиабомб.

Пока неизвестно, что именно вызвало взрыв в городе.

Ранее сообщалось, что враг атаковал область ударными дронами. Ранение получил гражданский в Стецьковском старостате. Мужчина косил траву рядом с местом попадания. Еще один БПЛА атаковал автомобиль энергетиков на территории Сумской общины. Предварительно, один человек погиб.

Напомним, что ночью 12 мая Россия запустила 108 дронов по шести направлениям. Кроме Сумщины, пострадали также Одесщина, Николаевщина, Донетчина и Житомирщина.