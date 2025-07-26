В Сумах прогремел взрыв
- Во второй половине дня 26 июля в Сумах раздался взрыв.
- Над областью нависла опасность применения врагом ударных дронов и авиабомб.
Во второй половине дня 26 июля в Сумах раздался взрыв. В регионе объявлена воздушная тревога.
Около часа дня в Сумской области объявили воздушную тревогу из-за угрозы ударных беспилотников. Впоследствии к ней добавилась и опасность применения авиационных средств поражения, сообщает 24 Канал.
Смотрите также "Все объекты поражены": Россия сделала циничное заявление после ночной атаки на Украину
Что известно о взрывах в Сумах?
Так, в 14.26 Воздушные силы сообщали о движении вражеского БПЛА в направлении Сум.
В 15:15 стало известно и о пусках КАБов Сумской области.
Около 16:06 в Сумах раздался взрыв. Мониторы ранее отмечали, что над городом находился российский дрон.
В 16:14 военные рассказали о вражеском разведывательном БПЛА на севере Сумщины. Привлечены средства для его уничтожения.
Напомним, что в результате ночной атаки часть жителей Сум и Сумского района временно осталась без электроснабжения. Также один из дронов попал в центр города – на площадь Независимости. Повреждено здание Сумской облгосадминистрации.