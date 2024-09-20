В Сумах прогремели мощные взрывы

В Сумах поздно вечером 20 сентября прогремели мощные взрывы. До этого по всей области объявляли воздушную тревогу.

Были предупреждения об угрозе баллистики со стороны врага. 24 Канал призывает жителей Сум находиться в укрытиях, ведь это может спасти жизнь и облегчить работу нашим защитникам неба.

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Что известно о взрывах в Сумах

Воздушную тревогу в Сумской области объявили еще в 20:16. Сначала Воздушные силы сообщали об угрозе баллистики для области, а впоследствии и о пусках КАБов.

В 22:15 военные снова объявили тревогу из-за баллистики в Сумской области.

Внимание! Угроза баллистики с севера!

– писали Воздушные силы.

О громких звуках в Сумах стало известно в 22:18. Об этом написали корреспонденты Суспильного.

"Взрыв в Сумах", – сказали журналисты.

Сейчас ни в Сумской ОВА, ни в мэрии не сообщали о последствиях взрывов в Сумах.

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