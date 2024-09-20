В Сумах прогремели мощные взрывы
В Сумах поздно вечером 20 сентября прогремели мощные взрывы. До этого по всей области объявляли воздушную тревогу.
Были предупреждения об угрозе баллистики со стороны врага. 24 Канал призывает жителей Сум находиться в укрытиях, ведь это может спасти жизнь и облегчить работу нашим защитникам неба.
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Что известно о взрывах в Сумах
Воздушную тревогу в Сумской области объявили еще в 20:16. Сначала Воздушные силы сообщали об угрозе баллистики для области, а впоследствии и о пусках КАБов.
В 22:15 военные снова объявили тревогу из-за баллистики в Сумской области.
Внимание! Угроза баллистики с севера!
– писали Воздушные силы.
О громких звуках в Сумах стало известно в 22:18. Об этом написали корреспонденты Суспильного.
"Взрыв в Сумах", – сказали журналисты.
Сейчас ни в Сумской ОВА, ни в мэрии не сообщали о последствиях взрывов в Сумах.
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