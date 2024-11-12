В Сумах прогремели взрывы: туда летели ракеты
Поздно вечером 12 ноября в Сумах прогремел взрыв. В это время в городе была объявлена воздушная тревога.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Суспільне. Напомним, что во время воздушной тревоги важно не пренебрегать безопасностью и направляться в укрытие гражданской защиты.
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Российские войска запустили ракеты
Воздушная тревога в Сумской области была объявлена в 22:54. Впоследствии Воздушные силы ВСУ сообщили об угрозе применения баллистического вооружения из Курской области.
Уже через несколько минут ВС написали о пуске ракеты на Сумы. По информации корреспондентов Суспільного, взрыв в Сумах прогремел около 23:07.
Мониторинговые каналы также сообщили, что, предварительно, были применены 2 баллистические ракеты типа "Искандер-М".
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К слову, вечером 12 ноября российская оккупационная армия атаковала также Запорожье. По предварительной информации, было разрушено несколько этажей одного подъезда многоэтажки в одном из населенных пунктов области.