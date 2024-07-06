В Сумах раздались взрывы во время тревоги: в городе пропал свет

В Сумах во время воздушной тревоги раздались взрывы. Оккупанты атаковали город дронами-камикадзе типа "Шахед".

Взрыв прогремел ориентировочно в 00:05 6 июля. Из-за угрозы атаки "Шахедами" тревогу объявили в части Украины, пишет 24 Канал.

Смотрите также Россияне атаковали дронами карету скорой помощи на Херсонщине: есть пострадавший

Что известно о взрывах в Сумах

В Сумах был слышен взрыв и работа ПВО,

– заявило Суспильне.

Впоследствии Воздушные силы ВСУ предупредили, что вторая группа дронов-камикадзе типа "Шахед" уже на Сумщине и направляется в юго-западном направлении. Кроме того, дроны по состоянию на 00:10 зафиксировали:

группа – направляется на северо-восток от Черкасс. Курс – юго-западный;

еще одна – на Днепропетровщине. Курс на Каменское;

снова группа дронов – на Кировоградщине, курс на Кременчуг.

По состоянию на 00:14 власти региона не сообщали о последствиях атаки.

Однако людей во время тревоги призывают находиться в укрытиях или придерживаться правила двух стен. То есть от опасности вас должно отделять не менее 2 стен. Ведь одна может разрушиться от удара, а другая – возьмет на себя обломки стены, оконного стекла.

В Сумах нет воды и света

Ориентировочно в 00:31 журналисты Суспильного сообщили, что в Сумах пропал свет. В 00:33 – и прогремел второй взрыв.

По состоянию на 00:41 свет исчез на всех объектах водоканала.

В город временно прекращена подача воды,

– сообщили в Горводоканале.

Кроме того, по состоянию на 00:43 еще один взрыв прогремел в Сумах.