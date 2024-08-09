В Сумах раздались взрывы: Россия в очередной раз атакует область КАБами

В течение суток 9 августа агрессор снова атакует Сумщину. Днем взрывы прогремели в областном центре.

Что уже известно о взрывах в Сумах, очередных террористических атаках и новых военных преступлениях россиян – пишет 24 Канал.

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