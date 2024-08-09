В Сумах раздались взрывы: Россия в очередной раз атакует область КАБами
В течение суток 9 августа агрессор снова атакует Сумщину. Днем взрывы прогремели в областном центре.
Что уже известно о взрывах в Сумах, очередных террористических атаках и новых военных преступлениях россиян – пишет 24 Канал.
Обратите внимание Приносят страшные разрушения: что известно о КАБах, которыми Россия атакует Сумскую область
Пуски КАБ тактической авиацией на Сумщине. "Суспильное" сообщило, что в Сумах прогремели взрывы. Пуски КАБ российской авиацией на Сумщине. Воздушные силы сообщили об активности вражеской тактической авиации на юго-восточном направлении. Угроза применения авиационных средств поражения! Ночью Россия атаковала Украину "Шахедами". Все 27 дронов-камикадзе защитники неба сбили. Вражеские ударные БПЛА, в частности, сбили в Сумской области. Воздушные силы сообщили о пусках КАБ тактической авиацией на Сумщине.
– подчеркнули украинские военные.
Пуски КАБ тактической авиацией на Сумщине.
"Суспильное" сообщило, что в Сумах прогремели взрывы.
Пуски КАБ российской авиацией на Сумщине.
Воздушные силы сообщили об активности вражеской тактической авиации на юго-восточном направлении.
Угроза применения авиационных средств поражения!
Ночью Россия атаковала Украину "Шахедами". Все 27 дронов-камикадзе защитники неба сбили.
Вражеские ударные БПЛА, в частности, сбили в Сумской области.
Воздушные силы сообщили о пусках КАБ тактической авиацией на Сумщине.