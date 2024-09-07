В Сумах прогремели взрывы
Российские войска продолжают наносить удары по мирным городам Украины. Ночью 7 сентября в Сумах прогремели взрывы.
Вероятно, город атаковали баллистикой. 24 Канал призывает жителей Сум находиться в укрытиях до отбоя воздушной тревоги, чтобы уберечь свою жизнь.
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Что известно о взрыве в Сумах
В 23:34 корреспонденты Общественного сообщили о взрывах в Сумах.
В Сумах был слышен звук взрыва,
– говорится в сообщении.
Заметим, что в 23:35 в Воздушных силах сообщили об угрозе применения баллистики с северо-востока.
Сейчас официальных комментариев относительно последствий или пострадавших в результате вражеского удара не поступало.
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К слову, российские войска нанесли очередные авиаудары по Харькову и его пригороду, в результате чего пострадали 5 человек. По предварительной информации, россияне ударили по городу с помощью ФАБ-250 с УМПК.