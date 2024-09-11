В Сумах прогремели взрывы

В Сумах посреди дня раздались взрывы. В Сумской области в этот момент была воздушная тревога.

Опасность в регионе объявили ориентировочно в 15:30 11 сентября. Перед этим 9 сентября россияне ударили управляемыми авиационными бомбами по Сумскому району города и ранили людей, пишет 24 Канал.

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Что происходит в Сумах

Воздушные силы ВСУ сначала в 15:19 11 сентября предупредили об активности разведывательных беспилотников на юго-восточном направлении.

Впоследствии отметили, что российская тактическая авиация активна на северо-восточном направлении. Людей предупредили об угрозе применения авиационных средств поражения для прифронтовых областей.

В Сумах было слышно два взрыва,

– заявило Супильное в 16:04 11 сентября.

Власти Сумщины по состоянию на 16:14 11 сентября не комментировали причины взрывов в городе.

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Однако известно, что россияне за прошедшие сутки, 10 сентября, 8 раз обстреляли приграничные территории и населенные пункты Сумской области.

"Зафиксировано 23 взрыва. Обстрелам подверглись Хотинская, Краснопольская, Эсманская, Зноб-Новгородская, Березовская, Середино-Будская, Великописаревская общины", – заявили в Сумской ОВА.

О раненых власти не сообщали, но рассказали, что атаковали россияне преимущественно из артиллерии, управляемыми авиационными бомбами, нанесли минометный обстрел и ударили FPV-дронами.