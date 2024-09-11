Небезпеку в регіоні оголосили орієнтовно о 15:30 11 вересня. Перед цим 9 вересня росіяни вдарили керованими авіаційними бомбами по Сумському району міста та поранили людей, пише 24 Канал.

Дивіться також Вночі ворог запускав по Україні ракети та майже 50 "Шахедів": як відпрацювала ППО

Що відбувається в Сумах

Повітряні сили ЗСУ спочатку о 15:19 11 вересня попередили про активність розвідувальних безпілотників на Південно-Східному напрямку.

Згодом зазначили, що російська тактична авіація активна на Північно-Східному напрямку. Людей попередили про загрозу застосування авіаційних засобів ураження для прифронтових областей.

У Сумах було чутно два вибухи,

– заявило Суспільне о 16:04 11 вересня.

Влада Сумщини станом на 16:14 11 вересня не коментувала причини вибухів у місті.

Дивіться також Вночі "Шахеди" атакували критичні об'єкти на Сумщині

Проте відомо, що росіяни протягом минулої доби, 10 вересня, 8 разів обстріляли прикордонні території та населені пункти Сумської області.

"Зафіксовано 23 вибухи. Обстрілів зазнали Хотінська, Краснопільська, Есманьська, Зноб-Новгородська, Березівська, Середино-Будська, Великописарівська громади", – заявили в Сумській ОВА.

Про поранених влада не повідомляла, та розповіли, що атакували росіяни переважно з артилерії, керованими авіаційним бомбами, завдали мінометного обстрілу та вдарили FPV-дронами.