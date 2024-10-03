Россия снова атакует города Украины, Так, днем, 3 октября, в Сумах прогремели взрывы.

Об этом сообщили корреспонденты Суспильного, передает 24 Канал. Заметим, что на момент взрыва в городе и области была объявлена воздушная тревога.

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В Сумах слышали взрывы

Воздушная тревога в Сумах и области продолжается с 09:15. Воздушные силы неоднократно предупреждали о пусках управляемых авиационных бомб в направлении этого региона. Уже в 16:54 в городе услышали взрывы.

По предварительной информации, причиной взрыва стало КАБ.

В Сумах были слышны взрывы, сообщают наши корреспонденты,

– говорится в сообщении.

Как сообщают Воздушные силы, удалось зафиксировать еще пуск управляемой авиабомбы. Так что опасность для области сохраняется.

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К слову, ночью в Харькове слышали взрывы, один из КАБ попал по многоэтажке между 3 и 4 этажами. В доме был пожар, рядом горели не менее 10 автомобилей. Также, к сожалению, есть пострадавшие.