В Сумах прогремели взрывы

21 октября в Сумах слышали взрывы. 24 Канал расскажет, что известно об этом.

Утром 21 октября в городе Сумы прогремели взрывы. Информация о пострадавших или разрушениях пока не поступала. Кроме этого, оккупанты ударили баллистикой по Запорожью.

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Что известно о взрывах в Сумах сегодня

О том, что в городе громко, сообщили корреспонденты Суспильного в 9:57. В течение нескольких минут взрывы прогремели еще дважды.

Мониторинговые каналы информируют, что Сумы находятся под атакой дронов, которые вернулись с Полтавщины. Следует сказать, что утром беспилотники продолжали летать по Украине – скорее всего, около 6 утра враг запустил новую порцию "Шахедов". Они заходили через Сумскую область, дальше полетели на Полтавщину и Черкасчину, но потом развернулись обратно на Сумщину.

Пока нет данных о разрушениях или пострадавших в Сумской области в результате утренней атаки. По состоянию на десять утра 21 октября тревога на Сумщине продолжается более 13 часов, ведь ее объявили еще вечером 20 октября.

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Утренний удар по Запорожью

Иван Федоров рассказал, что удар пришелся по жилому кварталу Запорожья. Предварительно, один человек ранен, а взрывная волна повредила дома рядом.

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