В Сумах прогремели взрывы

Россияне продолжают ежедневно наносить новые удары по мирным городам Украины. Вечером 1 ноября под ударом оказались Сумы.

Сообщает 24 Канал со ссылкой на Суспильное. В Воздушных силах предупреждали о движении "Шахедов" в направлении города.

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Что известно о взрыве в Сумах

Вечером 1 ноября в 19:36 корреспонденты Суспильного сообщили о взрывах в Сумах.

В Сумах слышен взрыв,

– говорится в сообщении.

Уже в 19:44 в городе прогремели повторные взрывы. Заметим, что ранее в Воздушных силах предупреждали о движении "Шахедов" в направлении города.

По информации мониторинговых каналов, над городом работает ПВО.

По информации от исполняющего обязанности Сумского городского головы Артема Кобзаря, информация о травмированных пока не поступала. В результате удара "Шахеда" были повреждены окна. На месте инцидента работают все службы.

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К слову, взрывы также прогремели в Харькове. Председатель ОВА Олег Синегубов сообщил, что оккупанты ударили баллистикой, повреждено 20 домов, 4 человека пострадали.