Серия взрывов в Сумах: город под ударом баллистикой

Россия продолжает наносить удары по мирным городам Украины. Вечером 12 ноября взрывы прогремели в Сумах.

Сообщает 24 Канал со ссылкой на Суспильное. Ранее в Воздушных силах предупреждали об опасности.

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Что известно о взрывах в Сумах

О первых взрывах в Сумах стало известно в 19:16.

В Сумах слышен взрыв, сообщают наши корреспонденты,

– говорится в сообщении.

Перед этим Воздушные силы сообщали о ракете в направлении города. Также за минуту там предупредили об угрозе применения баллистического вооружения с северо-востока. Впоследствии мониторинговые каналы сообщили, что Сумы под обстрелом баллистики.

В 19:23 в Воздушных силах сообщили о движении ракет в направлении Сум. Уже через две минуты в городе прогремели повторные взрывы.

Заметим, что пока отсутствуют официально комментарии по ситуации в городе и последствий очередной террористической атаки России.

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