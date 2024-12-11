В Сумах прогремели взрывы

Вечером 11 декабря в Сумах слышали взрывы. Тревогу в это время не объявляли.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Суспильне.

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Что известно о взрывах в Сумах

Примерно в 20:30 в Сумах слышны звуки взрывов, сообщают журналисты. Уже позже, а именно в 20:41, в городе снова слышали громкие звуки.

Заметим, воздушная тревога в Сумской области не звучала ни до, ни после сообщений о взрывах. Последний раз угрозу в регионе объявляли утром 10 декабря.

Местные власти пока не комментировали заявления о взрывах в Сумах.

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Заметим, вечером Владимир Зеленский отреагировал на сообщения западных СМИ о подготовке удара "Орешником" в ближайшие дни. Президент подчеркнул, что во время любых ракетных атак алгоритм неизменен – если раздается тревога, на это нужно реагировать.