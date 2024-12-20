В Сумах прогремели взрывы

Ночью 20 декабря в Сумах слышали взрывы. В это время в регионе звучала тревога из-за беспилотников.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Суспильне. Призываем не игнорировать угрозу и в случае объявления тревоги немедленно направляться в укрытие! Элементарные меры безопасности могут спасти жизнь.

Смотрите также Киев и ряд областей под ударом "Шахедов": где сейчас звучит тревога

Что известно о взрывах в Сумах

Примерно в 01:02 в Сумах раздались звуки взрывов, информируют корреспонденты Суспильного.

Заметим, воздушная тревога в Сумской области раздается с 20:49 19 декабря. Связана она с активностью беспилотников. Однако местные паблики сообщают, что причиной громких звуков были не "Шахеды", а российская ракета.

Сейчас местные власти не комментировали взрывы.

Оперативно о российских атаках, взрывах и тревогах читайте в нашем телеграм-канале.

Заметим, чуть раньше взрывы раздавались в Кривом Роге. Россияне атаковали город ракетой. В результате удара пострадал двухэтажный дом. Из-под завалов достали девочку-подростка и мужчину. Также побиты окна в 10-этажке.