В Сумах прогремели взрывы: есть прилеты БПЛА по промышленному объекту

Звуки взрывов услышали жители Сумской области. Ночью 18 апреля Сумы и весь регион находился под атакой ударных дронов и других средств воздушного нападения.

Об этом проинформировало Суспільне. 24 Канал пишет, что известно на данный момент.

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Взрывы в Сумах ночью 18 апреля: что известно

Воздушную тревогу в Сумской области объявили в 02:31. Воздушные силы в течение ночи сообщали о нескольких волнах ударных БПЛА врага, которые залетали на территорию региона.

А также об активности тактической авиации врага на северо-восточном направлении, соответственно – была угроза применения авиационных средств нападения.

В 04:55 из сообщений местных СМИ стало известно, что в Сумах слышали взрывы – это произошло по меньшей мере трижды.

По состоянию на момент публикации не было информации об источнике происхождения этих взрывов и вероятных последствиях.

Но около 05:20 исполняющий обязанности мэра города Сумы Артем Кобзарь сообщил о 3 попаданиях БGЛА типа "Шахед" по промышленному объекту. Предварительно, известно об одном погибшем.

Этой же ночью активное движение "Шахедов" было зафиксировано в Киевской области. Там также раздавались взрывы, ПВО работала по российским угрозам.