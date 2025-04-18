В Сумах прогремели взрывы: есть прилеты БПЛА по промышленному объекту
- В Сумах и области в ночь на 18 апреля прозвучали несколько взрывов.
- Воздушную тревогу в регионе объявили в 02:31.
- Власти сообщили о прилетах по промышленности.
Звуки взрывов услышали жители Сумской области. Ночью 18 апреля Сумы и весь регион находился под атакой ударных дронов и других средств воздушного нападения.
Об этом проинформировало Суспільне. 24 Канал пишет, что известно на данный момент.
Хронология ночной атаки Россия запустила "Шахеды": для каких областей угроза
Взрывы в Сумах ночью 18 апреля: что известно
Воздушную тревогу в Сумской области объявили в 02:31. Воздушные силы в течение ночи сообщали о нескольких волнах ударных БПЛА врага, которые залетали на территорию региона.
А также об активности тактической авиации врага на северо-восточном направлении, соответственно – была угроза применения авиационных средств нападения.
В 04:55 из сообщений местных СМИ стало известно, что в Сумах слышали взрывы – это произошло по меньшей мере трижды.
По состоянию на момент публикации не было информации об источнике происхождения этих взрывов и вероятных последствиях.
Но около 05:20 исполняющий обязанности мэра города Сумы Артем Кобзарь сообщил о 3 попаданиях БGЛА типа "Шахед" по промышленному объекту. Предварительно, известно об одном погибшем.
Этой же ночью активное движение "Шахедов" было зафиксировано в Киевской области. Там также раздавались взрывы, ПВО работала по российским угрозам.Обратите внимание! Оперативно о тревогах, ракетной опасности для всех областей Украины и взрывах читайте в нашем телеграме.