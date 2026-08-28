Об этом сообщают корреспонденты "Суспильного".

Что известно об атаке на Сумы?

По информации Воздушных сил, Россия нанесла удар по городу скоростной целью. Пока нет подробной информации о возможных последствиях атаки.

Известно, что для региона также угрожает применение управляемых авиационных бомб. Воздушная тревога в городе продолжается, поэтому местные власти рекомендуют находиться в безопасных местах до отбоя угрозы.

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Последние атаки на Сумскую область

Напомним, 27 августа российские войска нанесли массированный удар управляемыми авиабомбами по Сумам, атаковав сразу несколько районов города. В общей сложности зафиксировали восемь ударов КАБами по пяти локациям, в том числе пострадали частный сектор, промышленная зона, инфраструктурные объекты и станция техобслуживания.

В результате атаки погиб 61-летний мужчина, еще семь человек получили ранения. Спасатели также деблокировали из-под завалов разрушенного частного дома двух человек. Во время ликвидации последствий оккупанты совершили повторный авиаудар, из-за чего вспыхнули автомобили и хозяйственные помещения, однако все пожары удалось потушить.

Во вторник, 25 августа, оккупанты обстреляли Конотоп на Сумщине, в результате чего ранения получила 14-летняя девочка. Атака повлекла за собой значительные разрушения: повреждены десятки зданий и сооружений, полностью уничтожен один из жилых домов, разрушены агропредприятие, железнодорожный путь и объекты "Укрзализныци". Из-за повреждений городских сетей часть Конотопа также оставалась без газоснабжения. Погибших в результате обстрела нет.