Про це повідомляють кореспонденти Суспільного.

Що відомо про атаку на Суми?

За інформацією Повітряних сил, Росія завдала удару по місту швидкісною ціллю. Наразі немає детальної інформації про можливі наслідки атаки.

Відомо, що для регіону також триває загроза застосування керованих авіаційних бомб. Повітряна тривога у місті триває, тому місцева влада радить перебувати у безпечних місцях до відбою загрози.

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Останні атаки на Сумську область

Нагадаємо, 27 серпня російські війська завдали масованого удару керованими авіабомбами по Сумах, атакувавши одразу кілька районів міста. Загалом зафіксували вісім ударів КАБами по п'яти локаціях, зокрема постраждали приватний сектор, промислова зона, інфраструктурні об'єкти та станція техобслуговування.

Внаслідок атаки загинув 61-річний чоловік, ще семеро людей зазнали поранень. Рятувальники також деблокували з-під завалів зруйнованого приватного будинку двох людей. Під час ліквідації наслідків окупанти здійснили повторний авіаудар, через що спалахнули автомобілі та господарські приміщення, однак усі пожежі вдалося загасити.

У вівторок, 25 серпня, окупанти обстріляли Конотоп на Сумщині, внаслідок чого поранення отримала 14-річна дівчинка. Атака спричинила значні руйнування: пошкоджено десятки будівель і споруд, повністю знищено один із житлових будинків, зруйновано агропідприємство, залізничну колію та об'єкти Укрзалізниці. Через пошкодження міських мереж частина Конотопа також залишалася без газопостачання. Загиблих внаслідок обстрілу немає.