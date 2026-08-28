В Сумах раздались взрывы: на город летела высокоскоростная цель

Россия продолжает террор в Сумской области. В областном центре днем 28 августа раздались взрывы.

Об этом сообщают корреспонденты "Суспильного".

Что известно об атаке на Сумы?

По информации Воздушных сил, Россия нанесла удар по городу скоростной целью. Пока нет подробной информации о возможных последствиях атаки.

Известно, что для региона также угрожает применение управляемых авиационных бомб. Воздушная тревога в городе продолжается, поэтому местные власти рекомендуют находиться в безопасных местах до отбоя угрозы.

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Последние атаки на Сумскую область

Напомним, 27 августа российские войска нанесли массированный удар управляемыми авиабомбами по Сумам, атаковав сразу несколько районов города. В общей сложности зафиксировали восемь ударов КАБами по пяти локациям, в том числе пострадали частный сектор, промышленная зона, инфраструктурные объекты и станция техобслуживания.

В результате атаки погиб 61-летний мужчина, еще семь человек получили ранения. Спасатели также деблокировали из-под завалов разрушенного частного дома двух человек. Во время ликвидации последствий оккупанты совершили повторный авиаудар, из-за чего вспыхнули автомобили и хозяйственные помещения, однако все пожары удалось потушить.

Во вторник, 25 августа, оккупанты обстреляли Конотоп на Сумщине, в результате чего ранения получила 14-летняя девочка. Атака повлекла за собой значительные разрушения: повреждены десятки зданий и сооружений, полностью уничтожен один из жилых домов, разрушены агропредприятие, железнодорожный путь и объекты "Укрзализныци". Из-за повреждений городских сетей часть Конотопа также оставалась без газоснабжения. Погибших в результате обстрела нет.