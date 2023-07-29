В Сумах раздался взрыв: на Востоке – ракетная угроза

Вечером 29 июля в Сумах раздался взрыв. В городе и области объявлена воздушная тревога из-за ракетной угрозы.

Взрыв раздался около 20:07 почти одновременно с объявлением воздушной тревоги. В воздушных силах предупредили об угрозе атаки по восточным регионам Украины.

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Какая ситуация в регионах, где объявлена тревога

В Воздушных силах предупредили о ракетной опасности для Сумской, Полтавской, Харьковской и Черниговской областей. Мониторинговые группы уточняют, что речь идет об угрозе атак баллистическим вооружением.

Пока деталей по взрывам в Сумах нет. Местные группы сообщают, что через несколько минут после первого взрыва в городе снова было громко. Власти еще не комментировали информацию о взрывах в городе. По состоянию на 20.30 угроза атаки сохраняется.

Россия атаковала Запорожье

Россия – страна-террорист, которая ежедневно атакует Украину, нанося удары в частности по гражданским объектам – школам, больницам, жилым домам и т.д. Силы ПВО на страже нашего неба, однако предсказать, куда могут упасть обломки ракет или куда они могут попасть – невозможно. Поэтому нужно находиться в укрытиях отбоя тревоги. Кроме того, напоминаем об информационной безопасности – не распространяйте в сети фото и видео, на которых видна работа ПВО или последствия попадания. Также не следует публиковать информацию о местах попадания и последствиях, поскольку вся эта информация может навредить нам и помочь врагу.

Около 18:52 во время воздушной тревоги в Запорожье раздался взрыв – Россия нанесла ракетный удар по городу. Исполняющий обязанности городского головы Запорожья Анатолий Куртев впоследствии сообщил, что российская ракета попала по открытой местности, но в результате атаки погибли мужчина и женщина. Еще одна женщина получила ранения.

Взрывная волна выбила окна в многоэтажках и повредила здание образовательного учреждения и супермаркета.