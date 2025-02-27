В Сумах раздался взрыв: Россия в очередной раз атакует "Шахедами"

Вечером 27 февраля Россия в очередной раз запустила по Украине ударные БпЛА. Около 21:59 в Сумах раздался взрыв.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Суспильне. Воздушные силы объявили о тревоге в области из-за применения врагом беспилотников еще в 19:27.

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Что известно о движении БпЛА

В 20:22 с юго-востока и севера в направлении Сум летел вражеский ударный дрон. В 20:50 вражеские цели фиксировали на севере, в центре и на юге Сумской области с западным и юго-западным направлением.

Затем, в 21:31, Воздушные силы снова сообщили о беспилотниках в направлении областного центра. Кроме того, противник запускал корректируемые авиационные бомбы.