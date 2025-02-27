Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Суспільне. Повітряні сили оголосили про тривогу в області через застосування ворогом безпілотників ще о 19:27.

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Що відомо про рух БпЛА

О 20:22 з південного сходу й півночі в напрямку Сум летів ворожий ударний дрон. О 20:50 ворожі цілі фіксували на півночі, в центрі та на півдні Сумщини з західним і південно-західним напрямком.

Згодом, о 21:31, Повітряні сили знову повідомили про безпілотники в напрямку обласного центру. Окрім того, противник запускав керовані авіаційні бомби.