В Сумах слышали взрывы: тревога в области продолжалась почти 11 часов
Источник:Суспильное Сумы
Россия продолжает атаку на украинские города. Утром 28 сентября в Сумах слышали взрывы.
Воздушные силы предупреждали о движении ударных беспилотников в этом направлении. В регионе тревога продолжалась около 11 часов.
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Что известно о взрывах в Сумах
Воздушная тревога в Сумской области была объявлена еще в 21:01 27 сентября.
Всю ночь и утром 28 сентября в области фиксировали вражеские "Шахеды". Там также раздавались взрывы.
В частности, в Сумах было громко дважды, пишет Общественное, – в 7:38 и 7:45.
Угроза применения российских БПЛА продолжалась до 8:04. Потом Воздушные силы объявили отбой.
К сожалению, позже исполняющий обязанности городского головы Сум Артем Кобзарь сообщил, что в городе есть прилеты. На местах атаки работают ГСЧС, полиция и врачи.
Просьба всем жителям города не выкладывать информацию о прилетах. Не помогайте врагу!
– подчеркнул Кобзарь.
Где раздается воздушная тревога: смотрите на карте