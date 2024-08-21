В Сумах слышали взрыв: туда летела ракета Х-69

Россия снова ударила по Сумам, там раз прогремели взрывы. Предварительно враг атаковал ракетой Х-69 с борта Су-57.

О взрывах в городе сообщили корреспонденты Суспильного, информирует 24 Канал. Призываем находиться в укрытиях до окончания воздушной тревоги, ведь это может уберечь жизнь и облегчить работу нашим защитникам неба.

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Взрывы прогремели в Сумах

Еще с 14:52 на территории Сумской области объявлена ​​воздушная тревога. Мониторинговые телеграм-каналы сообщили, что в 17:24 удалось зафиксировать двигавшиеся в направлении города ракеты Х-69 с борта Су-57.

Уже через минуту, к сожалению, там прогремел взрыв, об этом сообщили журналисты.

В Сумах был слышен звук взрыва,

– говорится в сообщении Суспильного.

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Напомним, что накануне вечером появилась информация о мощном взрыве в Сумах. Незадолго до того, в Воздушных силах сообщали об угрозе применения баллистического вооружения с северо-восточного направления. Детали атаки пока неизвестны.