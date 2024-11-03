В Сумах прогремела серия взрывов

В Сумах были слышны взрывы. В области объявлена ​​тревога из-за угрозы баллистики и "Шахедов".

Около 18:40 в Сумской области раздалась сирена. Воздушные силы предупредили о движении ударных дронов.

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Сумы под ударом

В сообщении военных говорилось, что группа ударных БПЛА находится на севере Сумской области. Затем очевидцы рассказали о взрывах за пределами Глухова.

Мониторинговые каналы предупреждали о пусках баллистики перед тем, как в 19:39 раздался первый взрыв в Сумах. Впоследствии в городе прогремели еще минимум три взрыва.

Воздушные силы позже подтвердили, что в сторону Сумской области была запущена скоростная цель.

Кстати, в результате ночной атаки 3 ноября обломки "Шахедов" упали на территорию Института международных отношений КНУ имени Тараса Шевченко.