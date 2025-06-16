В Сумах слышны взрывы: враг атаковал баллистикой

Жители Сум сообщали о взрывах, которые слышно в городе. Известно, что россияне атаковали баллистикой.

Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на корреспондентов Суспильного.

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Что известно об атаке на Сумы

Очевидцы заявили о взрывах в Сумах 16 июня около 16:35.

В Воздушных силах сообщили об угрозе применения баллистического вооружения с северо-восточного направления. Там рассказали о скоростных целях, которые двигались на город на юго-западном направлении.

В 17:00 Воздушные силы сообщили об отбое угрозы.

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Вражеский террор украинского города

Россияне атаковали центр Сум беспилотниками 16 июня, жители сообщали о взрывах.

Также этой ночью армия России осуществила очередную атаку на областной центр. Враг с ночи атакует Сумы дронами. Известно, что войска страны-агрессора после 13:00 атаковали центр Сум беспилотниками.

Начальник ОВА Олег Григоров объяснил, что в результате обстрела выбиты окна в жилых домах, объектах гражданской инфраструктуры. В частности, есть повреждения админздания. Он подчеркнул, что обошлось без пострадавших.