Про це пише 24 Канал із посиланням на кореспондентів Суспільного.

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Що відомо про атаку на Суми

Очевидці заявили про вибухи в Сумах 16 червня близько 16:35.

У Повітряних силах повідомили про загрозу застосування балістичного озброєння з північно-східного напрямку. Там розповіли про швидкісні цілі, які рухалися на місто на південно-західному напрямку.

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