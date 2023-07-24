В Сумах во время тревоги слышали взрывы: в области была ракетная опасность

В Сумах во время воздушной тревоги местные жители слышали звуки взрывов. Воздушные силы ВСУ предупреждали о возможной работе ПВО.

По данным СМИ, взрывы в областном центре раздавались ориентировочно в 14:39 24 июля. Людей призывали находиться в укрытии к отбою тревоги. Отбой объявили уже в 15:09 24 июля, пишет 24 канал.

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Что происходило на Сумщине

Ориентировочно в 14:45 24 июля СМИ сообщили о взрывах в Сумском районе. Людей призывали соблюдать осторожность.

Сумская область – ракетная опасность! Возможна работа ПВО,

– предупредили Воздушные силы ВСУ.

Стоит отметить, что по состоянию на 14:51 24 июля Сумская областная военная администрация пояснила, что в Сумской области работает противовоздушная оборона.

"Существует ракетная опасность. Оставайтесь в укрытиях", – предупредили областные власти.

Уже ориентировочно в 15:09 в Сумской области объявили об отбое воздушной тревоги.

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Россия атаковала Сумскую область "Шахедами"

В ночь на 20 июля Россия выпустила по Сумской области три дрона-камикадзе типа "Шахед".

Сумская областная военная администрация сообщила, что силы ПВО уничтожили 2 из 3 выпущенных вражеских дронов.

К сожалению, третий вражеский беспилотник попал в детский лагерь. Прилет повредил здание заведения. На месте загорелся пожар, который ликвидировали. К сожалению, враг ранил медицинскую сестру заведения, ей оказала помощь скорая.