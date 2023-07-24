За даними ЗМІ, вибухи в обласному центрі лунали орієнтовно о 14:39 24 липня. Людей закликали перебувати в укритті до відбою тривоги. Відбій оголосили вже о 15:09 24 липня, пише 24 Канал.

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Що відбувалось на Сумщині

Орієнтовно о 14:45 24 липня ЗМІ повідомили про вибухи в Сумському районі. Людей закликали бути обережними.

Сумська область – ракетна небезпека! Можлива робота ППО,

– попередили Повітряні сили ЗСУ.

Варто зазначити, що станом на 14:51 24 липня Сумська обласна військова адміністрація пояснила, що в Сумській області працює протиповітряна оборона.

"Існує ракетна небезпека. Залишайтесь в укриттях", – попередила обласна влада.

Вже орієнтовно о 15:09 у Сумській області оголосили про відбій повітряної тривоги.

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Росія атакувала Сумську область "Шахедами"

У ніч проти 20 липня Росія випустила по Сумській області три дрони-камікадзе типу "Шахед".

Сумська обласна військова адміністрація повідомила, що сили ППО знищили 2 з 3 випущених ворожих дрони.

На жаль, третій ворожий безпілотник влучив у дитячий табір. Приліт пошкодив будівлю закладу. На місці спалахнула пожежа, яку ліквідували. На жаль, ворог поранив медичну сестру закладу, їй надала допомогу швидка.

Зверніть увагу! Командувач Об'єднаних сил ЗСУ Сергій Наєв заявив, що Україна поступово посилює протиповітряну оборону на Сумському напрямку. Зокрема, залучили декілька вогневих груп з великокаліберними кулеметами з коліматорними та тепловізійними прицільними комплексами, щоб працювати по повітряних цілях і вночі. Також групи мають прожекторні установки. Проте генерал-лейтенант пояснив, що для кращого захисту нашого неба потрібна додаткова допомога від західних партнерів.