Россия нанесла удар дроном по дому в Сумах: погиб один человек
Российские военные с утра 3 июля атаковали Сумы. В результате атаки был сильно поврежден жилой дом.
Атака российских военных произошла во время воздушной тревоги. О прилете в Сумах написали ряд украинских СМИ, информирует 24 Канал.
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В Сумах перекрыли движение на одной из улиц города
Глава Офиса Президента Андрей Ермак сообщил, что в результате российского удара БПЛА в пятиэтажном жилом доме в Сумах погиб 1 человек.
После того как в Сумах прогремел взрыв, на одной из улиц города было перекрыто движение транспорта. Об этом сообщили в КП "Электроавтотранс".Оперативно о тревогах и ракетной опасности для разных областей Украины читайте в нашем телеграме.
Отметим, что в 11:06 Воздушные Силы ВСУ предупредили об опасности в Сумской, Запорожской и Днепропетровской областях. Дело в том, что враг мог применить ударные беспилотники. В Воздушных Силах призвали не игнорировать сигналы воздушной тревоги.
Также мэр Сум Александр Лысенко призвал сохранять спокойствие и информировал, что в регионе работает противовоздушная оборона. Сейчас местные власти официально не комментировали взрывы в Сумах.
Россия ночью атаковала Украину дронами-камикадзе
- Ночью 3 июля российские оккупационные войска совершили очередную атаку ударными дронами Shahed-136/131 с юго-восточного направления. По данным Воздушных Сил ВСУ, всего зафиксированы пуски 17 "Шахедов".
- В южных, восточных и центральных областях работала противовоздушная оборона.
- В результате противовоздушного боя силами и средствами Воздушных Сил во взаимодействии с противовоздушной обороной других составляющих Сил обороны Украины уничтожено 13 ударных БПЛА Shahed-136/131. Остальные – не достигли своих целей.
- Также Россия атаковала Украину в ночь на 2 июля. Оккупанты тоже атаковали "Шахедами" и тремя крылатыми ракетами "Калибр". Пуски восьми "Шахедов" осуществлялись с юго-восточного направления, "Калибров" – с Черного моря.
- Все воздушные цели – 8 ударных "Шахедов" и 3 крылатые ракеты "Калибр" – были уничтожены. Российские военные пытались "Шахедами" атаковать Киев, но не достигли своих целей. Силами и средствами нашей ПВО все вражеские цели в воздушном пространстве вокруг столицы были обнаружены и уничтожены.