Россия нанесла удар дроном по дому в Сумах: погиб один человек

Российские военные с утра 3 июля атаковали Сумы. В результате атаки был сильно поврежден жилой дом.

Атака российских военных произошла во время воздушной тревоги. О прилете в Сумах написали ряд украинских СМИ, информирует 24 Канал.

Смотрите также Ночная атака "Шахедами": сколько целей сбили и какие регионы атаковал враг

В Сумах перекрыли движение на одной из улиц города

Глава Офиса Президента Андрей Ермак сообщил, что в результате российского удара БПЛА в пятиэтажном жилом доме в Сумах погиб 1 человек.

После того как в Сумах прогремел взрыв, на одной из улиц города было перекрыто движение транспорта. Об этом сообщили в КП "Электроавтотранс".

Оперативно о тревогах и ракетной опасности для разных областей Украины читайте в нашем телеграме

Отметим, что в 11:06 Воздушные Силы ВСУ предупредили об опасности в Сумской, Запорожской и Днепропетровской областях. Дело в том, что враг мог применить ударные беспилотники. В Воздушных Силах призвали не игнорировать сигналы воздушной тревоги.

Также мэр Сум Александр Лысенко призвал сохранять спокойствие и информировал, что в регионе работает противовоздушная оборона. Сейчас местные власти официально не комментировали взрывы в Сумах.

Россия ночью атаковала Украину дронами-камикадзе