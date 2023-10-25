Агент ФСБ в рясе: в Сумской области осудили настоятеля храма УПЦ МП

По материалам СБУ 15 лет тюрьмы получил клирик УПЦ МП. Он "сливал" в ФСБ информацию об обороне Сумщины.

Настоятель храма УПЦ МП Шосткинского района входил в агентурный аппарат российских спецслужб. В первую очередь врага интересовала геолокация подразделений ВСУ и учредительные данные должностных лиц военно-гражданских администраций в Шосткинском районе.

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Священник московской церкви работал на врага

В марте этого года контрразведка СБУ задержала российского агента в рясе. Он как раз пытался передать развединформацию в ФСБ. По материалам украинской спецслужбы суд назначил ему 15 лет лишения свободы.

Следователи установили, что клирика дистанционно завербовали россияне после начала полномасштабного вторжения. В поле зрения оккупантов он попал из-за своих прокремлевских взглядов, которые неоднократно обнародовал, в частности, во время общения с прихожанами церкви.

Для сбора разведывательных сведений предатель пытался "втемную" использовать местных жителей, у которых выспрашивал нужную информацию под видом бытовых разговоров. Также он фиксировал локации украинских защитников, когда ездил по территории приграничного региона,

– рассказали в СБУ.

По информации Офиса генпрокурора, во выполнение задания оккупантов осужденный собирал:

данные о количестве военных на территории региона и их вооружении,

информацию о руководителях местных органов власти, правоохранительных органов, общественных активистах, их политических взглядах и авторитете среди местного населения.



Священник УПЦ МП сливал данные врагу / Фото Офиса генпрокурора

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"Настоятель храма записывал точные адреса, фотографировал местность, где размещаются военнослужащие и военная техника на территории Шосткинского района. Собирал информацию о патриотически настроенных гражданах, которые могут влиять на общество", – говорится в сообщении Офиса генпрокурора.

Полученную развединформацию российский агент передавал своему куратору из ФСБ через анонимные мессенджеры, используя текстовые сообщения и медиафайлы с привязкой к местности. В ходе обысков по адресу проживания клирика и в храме УПЦ МП обнаружили:

мобильные телефоны, которыми он общался с россиянами,

прокремлевскую литературу.

На основании собранных доказательств суд признал злоумышленника виновным по статье о "государственной измене, совершенной в условиях военного положения". Расследование проводили сотрудники СБУ в Сумской области при процессуальном руководстве областной прокуратуры.

По украинскому законодательству, государственные предатели могут получить от 12 лет в тюрьме до пожизненного заключения с конфискацией всего имущества.