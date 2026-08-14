В Сумской области в результате российской атаки погибли мать и 9-летний мальчик

Утром в пятницу, 14 августа, российские войска провели атаку на Сумскую область. В результате циничного двойного удара по частному дому погибли женщина и ее сын.

Об этом сообщил глава Сумской ОВА Олег Григоров.

Подробности атаки на Сумскую область

Россияне нанесли удар по жилому дому в Буринской общине двумя реактивными беспилотниками. В результате атаки здание получило значительные повреждения, возник пожар.

Циничным ударом враг убил 29-летнюю женщину и ее 9-летнего сына.

Также известно о четырех пострадавших. Среди них отец и бабушка погибшего мальчика, которые получили тяжелые ожоги и находятся в больнице.

Ликвидация последствий атаки в Сумской области / Фото Сумской ОВА

Последствия других атак

Ночью враг нанес удар дроном со шрапнелью по жилой многоэтажке в городе Смела Черкасской области. В результате атаки пострадали пять человек. В одном из подъездов дома есть значительные повреждения.

Под прицелом агрессора была и Житомирщина. В результате атаки БпЛА в регионе поврежден объект критической инфраструктуры и гражданское предприятие.

Всего в ночь на 14 августа силы ПВО обезвредили 90 из 112 запущенных Россией дронов. Попадание фиксируют на 11 локациях, а также падение обломков на 6.