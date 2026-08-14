Про це повідомив начальник Сумської ОВА Олег Григоров.

Деталі атаки на Сумщину

Росіяни вдарили по житловому будинку в Буринській громаді двома реактивними безпілотниками. Унаслідок атаки будівля зазначала значних руйнувань, виникала пожежа.

Цинічним ударом ворог вбив 29-річну жінку та її 9-річного сина.

Також відомо про чотирьох постраждалих. Серед них батько та бабуся загиблого хлопчика, які дістали важкі опіки та перебувають у лікарні.

Ліквідація наслідків атаки на Сумщині / Фото Сумської ОВА

Наслідки інших атак

Вночі ворог завдав удару дроном зі шрапнеллю по житловій багатоповерхівці у місті Сміла, що на Черкащині. Внаслідок атаки постраждали п'ятеро людей. В однмому з під'їздів будинку є значні пошкодження.

Під прицілом агресора була й Житомирщина. Внаслідок атаки БпЛА у регіоні пошкоджено об'єкт критичної інфраструктури та цивільне підприємство.

Загалом в ніч проти 14 серпня сили ППО знешкодили 90 зі 112 запущених Росією дронів. Влучання фіксують на 11 локаціях, а також падіння уламків на 6.