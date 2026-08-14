Про це заявив начальник Черкаської ОВА Ігор Табурець.
Які наслідки удару по Смілі?
Російський БпЛА, що вночі атакував місто на Черкащині, був начинений шрапнеллю. Ворог поцілив ним у житлову багатоповерхівку, а саме у квартиру на одному з верхніх поверхів.
За даними ОВА, внаслідок атаки постраждали п'ятеро людей. Медики допомогли їм на місці.
На щастя, мешканців квартири, яка опинилася в епіцентрі влучання, на момент атаки не було вдома,
– уточнив Табурець.
На місці прильоту виникали пожежі, які оперативно ліквідували рятувальники. Однак місцева влада фіксує значні руйнування в одному з під'їздів.