Про це заявив начальник Черкаської ОВА Ігор Табурець.

Які наслідки удару по Смілі?

Російський БпЛА, що вночі атакував місто на Черкащині, був начинений шрапнеллю. Ворог поцілив ним у житлову багатоповерхівку, а саме у квартиру на одному з верхніх поверхів.

За даними ОВА, внаслідок атаки постраждали п'ятеро людей. Медики допомогли їм на місці.

На щастя, мешканців квартири, яка опинилася в епіцентрі влучання, на момент атаки не було вдома,

– уточнив Табурець.

На місці прильоту виникали пожежі, які оперативно ліквідували рятувальники. Однак місцева влада фіксує значні руйнування в одному з під'їздів.