В Сумской ОГА опровергли информацию о прорыве государственной границы врагом

В сети распространяются сообщения о прорыве россиянами государственной границы Украины вблизи населенных пунктов Журавка и Проходы. Эта информация неправдива.

Сумская областная военная администрация опровергла переход границы вражескими войсками, сообщает 24 Канал. Силы безопасности и обороны удерживают границу и готовы дать отпор врагу.

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Какая ситуация в Сумской области

Сейчас ситуация на границе остается стабильной и сложной. В течение последнего месяца все еще фиксируются попытки вражеских диверсионно-разведывательных групп проникнуть на территорию Сумской области.

Но все эти ДРГ уничтожаются нашими защитниками и защитницами,

– написали в ОВА.

Там призвали придерживаться информационной гигиены, проверять данные из разных источников и доверять только официальным – Министерству обороны Украины, Генштаба ВСУ и Сумской областной военной администрации.

К слову, в ISW 12 января писали о пересечении границы Сумской области оккупантами. Россияне якобы продвинулись на запад от Журавки.

Зато россияне убеждали, что зашли в Сумскую область, чтобы обойти Николаево – Дарино – поселок в Курской области – с юга. Также они якобы продвинулись в районе Проходов, расположенных к северо-востоку от Сум. Однако, ISW не нашел этому подтверждения.