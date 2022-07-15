В Святогорской лавре находятся 600 человек: Украина работает над гумкоридором для эвакуации
Источник:Главное управление разведки МОУ
Украина работает над эвакуацией людей из Святогорской лавры. В основном там находятся паломники и местные жители.
Соответствующую информацию сообщила украинская разведка. Речь идет о более чем 5 сотнях человек.
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Украина работает над эвакуацией мирных из лавры
Украина работает над организацией гуманитарного коридора для эвакуации мирных жителей с территории Святогорской лавры,
– сообщила разведка.
Там также объяснили, что:
- пока Святогорская Лавра под постоянным артиллерийским обстрелом со стороны российских военных;
- Украина работает над установлением режима прекращением огня и организацией гуманитарного коридора в Святогорскую Лавру на берегу реки Северский Донец Донецкой области.
На территории лавры до сих пор находится около 600 мирных жителей. Около 70% из них – паломники и местные жители, пытавшиеся найти убежище от обстрелов. Значительная часть паломников прибыла на паломничество еще до начала активных боевых действий,
– объяснила наша разведка.
Добавили также, что люди не смогли покинуть лавру из-за активных боевых действий. Потому они попросили организовать безопасный коридор.
Кратко об атаках на Святогорскую лавру
- Российские оккупанты начали атаковать Святогорскую лавру еще в марте 2022 года. Тогда люди не пострадали, однако атака россиян разрушила стену, выбила окна и двери.
- В начале мая враги снова ударили по лавре. В то время в помещениях находились переселенцы. Семь человек получили ранения.
- Тогда президент Владимир Зеленский рассказал, что на территории монастыря прятались монахи и сотни переселенцев – никакой военной цели в лавре или рядом не было. Также лавра принадлежит УПЦ московского патриархата.
- К сожалению, в результате атаки на Святогорскую лавру в конце мая погибли монахиня и двое монахов. Однако тогда точное количество погибших и пострадавших было неизвестно.
- Впоследствии в результате очередного обстрела российских оккупантов вспыхнул Всехсвятский скит Святогорской лавры. Эта деревянная церковь Украина построила после восстановления независимости на месте предыдущего скита. Предыдущую святыню разрушила советская власть.
- Тогда Владимир Зеленский сказал, что оккупантам действительно безразлично, что именно превращать в руины.
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