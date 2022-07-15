В Святогорской лавре находятся 600 человек: Украина работает над гумкоридором для эвакуации

Украина работает над эвакуацией людей из Святогорской лавры. В основном там находятся паломники и местные жители.

Соответствующую информацию сообщила украинская разведка. Речь идет о более чем 5 сотнях человек.

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Украина работает над эвакуацией мирных из лавры

Украина работает над организацией гуманитарного коридора для эвакуации мирных жителей с территории Святогорской лавры,

– сообщила разведка.

Там также объяснили, что:

пока Святогорская Лавра под постоянным артиллерийским обстрелом со стороны российских военных;

Украина работает над установлением режима прекращением огня и организацией гуманитарного коридора в Святогорскую Лавру на берегу реки Северский Донец Донецкой области.

На территории лавры до сих пор находится около 600 мирных жителей. Около 70% из них – паломники и местные жители, пытавшиеся найти убежище от обстрелов. Значительная часть паломников прибыла на паломничество еще до начала активных боевых действий,

– объяснила наша разведка.

Добавили также, что люди не смогли покинуть лавру из-за активных боевых действий. Потому они попросили организовать безопасный коридор.

Кратко об атаках на Святогорскую лавру

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