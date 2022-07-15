Відповідну інформацію повідомила українська розвідка. Мовиться про понад 5 сотень людей.
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Україна працює над евакуацією мирних з лаври
Україна працює над організацією гуманітарного коридору для евакуації мирних жителів з території Святогірської лаври,
– повідомила розвідка.
Там також пояснили, що:
- наразі Святогірська Лавра під постійним артилерійським обстрілам боку російських військових;
- Україна працює над встановленням режиму припиненням вогню та організацією гуманітарного коридору до Святогірської Лаври, що на березі річки Сіверський Донець на Донеччині.
На території лаври досі знаходиться до 600 мирних жителів. Близько 70% з них – паломники та місцеві мешканці, які намагались знайти притулок від обстрілів. Значна частина паломників прибула на прощу ще до початку активних бойових дій,
– пояснила наша розвідка.
Додали також, що люди не змогли покинути лавру через активні бойові дії. Тому вони попросили організувати безпечний коридор.
Коротко про атаки на Святогірську лавру
- Російські окупанти почали атакувати Святогірську лавру ще у березні 2022 року. Тоді люди не постраждали, проте атака росіян зруйнувала стіну, повибивала вікна та двері.
- На початку травня вороги знову вдарили по лаврі. На той час у приміщеннях перебували переселенці. Семеро людей отримали поранення.
- Тоді президент Володимир Зеленський розповів, що на території монастиря ховалися монахи та сотні переселенців – жодної військової цілі у лаврі чи поряд не було. Також лавра належить до УПЦ московського патріархату.
- На жаль, внаслідок атаки на Святогірську лавру наприкінці травня загинули черниця та двоє монахів. Проте тоді точна кількість загиблих та постраждалих була невідома.
- Згодом внаслідок чергового обстрілу російських окупантів спалахнув Всіхсвятський скит Святогірської лаври. Цю дерев'яну церкву Україна побудувала після відновлення незалежності на місці попереднього скиту. Попередню святиню зруйнувала радянська влада.
- Тоді Володимир Зеленський сказав, що окупантам насправді байдуже, що саме перетворювати на руїни.
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