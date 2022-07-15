Відповідну інформацію повідомила українська розвідка. Мовиться про понад 5 сотень людей.

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Україна працює над евакуацією мирних з лаври

Україна працює над організацією гуманітарного коридору для евакуації мирних жителів з території Святогірської лаври,

– повідомила розвідка.

Там також пояснили, що:

наразі Святогірська Лавра під постійним артилерійським обстрілам боку російських військових;

Україна працює над встановленням режиму припиненням вогню та організацією гуманітарного коридору до Святогірської Лаври, що на березі річки Сіверський Донець на Донеччині.

На території лаври досі знаходиться до 600 мирних жителів. Близько 70% з них – паломники та місцеві мешканці, які намагались знайти притулок від обстрілів. Значна частина паломників прибула на прощу ще до початку активних бойових дій,

– пояснила наша розвідка.

Додали також, що люди не змогли покинути лавру через активні бойові дії. Тому вони попросили організувати безпечний коридор.

Коротко про атаки на Святогірську лавру

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