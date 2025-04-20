В России могилы "героев СВО" ушли под воду

В российском Сыктывкаре могилы солдат, погибших в войне против Украины, ушли под воду. Местные жители утверждают, что россиян даже летом хоронят в воду, потому что кладбище расположено на влажной и болотистой земле.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на росСМИ.

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В России могилы солдат ушли под воду

В сети опубликовали кадры, как затапливает одно из российских кладбищ. Как оказалось, это происходит на Човском кладбище в Сыктывкаре. Местные жалуются, что могилы участников так называемой "спецоперации" утопают в воде.

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В сети добавляют, что на этом кладбище не только весной, но и летом оккупантов буквально в воду хоронили, потому что кладбище расположено на сыром и болотистом месте.

К слову, недавно в Челябинске на свалке нашли цинковые гробы с телами российских оккупантов из 155-й бригады морской пехоты, погибших в войне против Украины. Гробы должны были быть отправлены в морг в Новосибирске, но по ошибке оказались на свалке в Челябинске.