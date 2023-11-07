Могла стать жертвой торговли людьми: родные заявили о похищении 21-летней украинки в Таиланде

Семья 21-летней Богданы Кашпрук заявила о ее похищении в Таиланде. Девушка уехала в страну на работу в гостиничном бизнесе, но исчезла.

Родные предполагают, что девушка могла стать жертвой торговли людьми. По информации семьи, сейчас Богдану удерживают против ее воли и даже заковали в наручники.

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Девушка уехала из Польши на работу в Таиланд.

Несколько месяцев назад 21-летняя украинка уехала из Польши в Таиланд на работу. Богдана Кашпрук родом из Луцка, знает 5 языков, поэтому легко нашла работу в гостиничном бизнесе за границей. Несколько недель назад девушке предложили "новую работу", но для этого нужно было уехать из Таиланда. Оказалось, что Богдану Кашпрук похитили и держат против собственной воли. По словам родных, Богдана может быть в Таиланде, Лаосе или Бирме.

Семья предполагает, что девушка могла стать жертвой торговли людьми. К слову, Богдана Кашпрук дважды пыталась убежать, но злоумышленники поймали украинку и жестоко избили. Девушку также наказали – заковали в наручники и "заключили в тюрьму". Чудом Богдане удалось получить телефон и связаться с родными. Она рассказала, что группа преступников очень большая, а местная полиция, скорее всего, сотрудничает с ними, поэтому ее и не ищут.



21-летняя Богдана Кашпрук, похищенная в Таиланде / Фото Zoriana Kashpruk

Что говорят в полиции Польши

Описание внешности похищенной украинки: рост – 170 сантиметров, волосы до плеч, стройная, голубые глаза, светлый/бледный цвет. Среди особых примет: татуировки на передней части руки – три китайских символа, тату на левой стороне живота – женская фигура, тату на лодыжке – надпись.

Родные Богданы Кашпрук обратились в управление полиции в Катовице. Впрочем, действия стражей порядка ограничены в этой ситуации. Во-первых, полиция может только предоставить информацию о розыске в международную систему. Во-вторых, Богдана – гражданка Украины и этот факт якобы не разрешает правоохранителям провести полномасштабное расследование.

Чтобы спасти Богдану Кашпрук, брат Тарас и ее сестра Зоряна обратились в частные детективы. В сети сообщают, что эта команда детективов несколько недель назад смогла спасти гражданина Польши, также украденного в Таиланде. Мужчина уже вернулся в родной Вроцлав.

В настоящее время они проводят расследование, контактируют с полицией Польши и пытаются найти девушку. Частные детективы заявили, что не будут брать деньги за расследование, впрочем, родным придется оплатить выезд следственно-оперативной группы в Таиланд и покрыть расходы на месте.

Частные детективы Польши заявили, что планируют обратиться в Интерпол, чтобы они помогли в поисках девушки.